Dick Advocaat (75) volgt ontslagen Kuijt op als trainer van ADO Den Haag

Dick Advocaat volgt Dirk Kuijt op als trainer van ADO Den Haag, zo bevestigt de club uit de Keuken Kampioen Divisie vrijdag aan Omroep West . De 75-jarige oefenmeester kondigde het nieuws zelf al aan in het televisieprogramma De Oranjewinter.

"ADO Den Haag heeft me gevraagd of ik er trainer wil worden. Ik heb gezegd dat ik daarvoor opensta, de kans is zeer groot", vertelde Advocaat in de uitzending. Niet lang daarna volgde de bevestiging van ADO bij verschillende media. Advocaat wordt maandag om 11.00 uur gepresenteerd in Den Haag.

ADO ontsloeg Kuijt donderdag wegens de erbarmelijke resultaten. De residentieclub bezet de zeventiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie met zestien punten uit net zoveel wedstrijden.

Advocaat zag op 27 september 1947 het levenslicht in Den Haag en kwam tussen 1966 en 1973 als speler uit voor de club uit de hofstad. Tijdens zijn zeer lange trainersloopbaan, die in 1981 begon, was de oefenmeester nooit verbonden aan ADO Den Haag.

Wel was Advocaat onder meer bondscoach van Oranje (tijdens drie periodes) en werkte hij als hoofdtrainer van onder meer PSV, Glasgow Rangers, FC Zenit en Feyenoord. Na het aflopen van zijn contract bij laatstgenoemde club medio 2021 werkte Advocaat nog als bondscoach van Irak. Tevens is hij adviseur van FC Utrecht. Meermaals kondigde de trainer zijn pensioen aan, maar net zo vaak kwam hij daarop terug.

Dick Advocaat is al ruim veertig jaar actief als trainer. Foto: Pro Shots

ADO Den Haag heeft grote achterstand op promotieplekken

Advocaat was al eens eerder werkzaam op het tweede niveau. In het seizoen 1989/1990 loodste de oefenmeester SVV zelfs naar de Eredivisie. Als de oefenmeester dat kunststukje dit seizoen wil herhalen met ADO Den Haag, zal het via de play-offs moeten gebeuren.

De residentieclub heeft liefst negentien punten minder dan nummer twee PEC Zwolle. De top twee in de Keuken Kampioen Divisie promoveert aan het einde van de rit naar de Eredivisie.

ADO Den Haag vervolgt de Keuken Kampioen Divisie op zondag 11 december met een uitwedstrijd tegen Almere City FC. Dit kalenderjaar wacht ook nog een thuisduel met TOP Oss op vrijdag 16 december.

