Fortuna en ADO boeken overtuigende zege in Vrouwen Eredivisie

Fortuna Sittard en ADO Den Haag hebben vrijdagavond een probleemloze overwinning geboekt in de Vrouwen Eredivisie. De Limburgers waren met 4-0 te sterk voor VV Alkmaar en verstevigden de derde plek. ADO won met 3-0 van sc Heerenveen en PEC Zwolle rekende af met hekkensluiter Telstar: 1-0.

In de tweede helft werd het niet spannend meer, want Tessa Wullaert maakte er in de 48e minuut al 3-0 van. Via een intikker van Féli Delacauw liep Fortuna op eigen bodem verder weg bij laagvlieger Alkmaar, dat dit seizoen nog maar één overwinning boekte.