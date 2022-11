Miedema maakt in CL einde aan doelpuntendroogte, ook Beerensteyn scoort

Lineth Beerensteyn en Vivianne Miedema hebben donderdag tegen elkaar gescoord in de Champions League-wedstrijd tussen Juventus en Arsenal. Door de goals van de Nederlanders werd het 1-1 in Turijn.

In de 52e minuut opende Beerensteyn de score in het Allianz Stadium. De razendsnelle Oranje-international schoof de bal na een tegenaanval in de verre hoek en maakte daarmee haar eerste Champions League-doelpunt in dienst van Juventus, waarvoor ze sinds afgelopen zomer speelt.