FC Utrecht wijt verlies deels aan lagere opbrengst transfer Kerk wegens oorlog

FC Utrecht heeft over het afgelopen seizoen rode cijfers geschreven. De Eredivisie-club meldt donderdag een verlies van 3,8 miljoen euro en schrijft dat deels toe aan de oorlog in Oekraïne.

Vanwege de onzekere situatie in Rusland liet FC Utrecht de resterende som van de transfer in september in één keer uitbetalen in plaats van in termijnen. In ruil daarvoor kreeg Lokomotiv Moskou korting op het totaalbedrag. Het is niet bekend hoeveel de Domstedelingen nu in totaal voor Kerk hebben ontvangen.