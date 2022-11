KNVB ziet ledenaantal voor het eerst in zes jaar toenemen

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De KNVB heeft het aantal leden het afgelopen seizoen voor het eerst in zes jaar zien groeien. De voetbalbond denkt dat vooral het einde van de coronapandemie een verklaring hiervoor is.

Uit het jaarverslag van het seizoen 2021/2022 blijkt donderdag dat het ledenaantal van de KNVB met 2,7 procent is gegroeid. Er zijn nu bijna 1,2 miljoen Nederlanders aangesloten bij de bond.

Volgens de KNVB is de grootste groei te zien bij de vrouwen en de jongste jeugd. Het aantal vrouwelijke leden is met 4,9 procent gestegen tot ruim 169.000. Het aantal mannelijke leden nam met 2,1 procent toe en is nu ruim een miljoen.