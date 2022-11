Miedema spreekt schande van volle voetbalkalender: 'We slaan volledig door'

Vivianne Miedema heeft donderdag in haar column voor het AD schande gesproken van de volle internationale voetbalkalender. De topscorer aller tijden van Oranje vindt de vele blessures in het vrouwen- en mannenvoetbal geen toeval.

"Eigenlijk is het gewoon een schande. We zitten in een wereld die maar doordendert en er zijn weinig spelers die er iets van zeggen. Ik wel. We slaan volledig door met de belasting van voetballers en voetbalsters", schrijft Miedema onder meer.

De spits van Arsenal, die spreekt van "een zorgwekkend patroon", sloeg onlangs een wedstrijd van haar club en twee duels van de Oranjevrouwen over. Dat had te maken met het volle schema.

"Ik voelde dat mijn lijf en geest toe waren aan rust. Voor mensen die niet in de topsport werken, zal dat raar klinken. Mensen die wél in onze wereld werken, zullen het beter begrijpen", gaat ze verder in haar column.

"Maar veel spelers voelen die vrijheid niet om voor zichzelf op te komen of willen zelf maar doorgaan in hun tunnel. Het schema waarin we trainen, spelen en verplichtingen van de club hebben, is moordend."

Miedema speelt sinds 2017 voor Arsenal en was tot voor kort meestal basisspeler. In de laatste weken zit ze regelmatig op de bank. Donderdagavond (aftrap: 21.00 uur) staat ze met haar club tegenover Juventus in de groepsfase van de Champions League.

Vivianne Miedema sloeg de laatste twee oefeninterlands van de Oranjevrouwen over. Foto: ANP

