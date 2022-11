ADO Den Haag ontslaat Kuijt al na half jaar wegens dramatische resultaten

Delen via E-mail

Dirk Kuijt is al na een half jaar ontslagen als trainer van ADO Den Haag, melden persbureau ANP en diverse grote media donderdag. De 104-voudig international wordt verantwoordelijk gehouden voor de slechte resultaten.

ADO staat na slechts vier overwinningen in zestien wedstrijden zeventiende in de Keuken Kampioen Divisie. De druk op Kuijt nam in de afgelopen weken al flink toe.