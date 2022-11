Clubloze Ronaldo twee duels geschorst voor wegslaan telefoon van jonge fan

Cristiano Ronaldo is door de Engelse voetbalbond voor twee wedstrijden geschorst voor het wegslaan van een telefoon uit de handen van een jonge Everton-fan. De aanvaller, wiens contract bij Manchester United dinsdag werd ontbonden, moet ook een boete betalen.

Het incident dateert al van begin april. De 37-jarige Ronaldo was teleurgesteld na een 1-0-nederlaag bij Everton en sloeg uit frustratie de telefoon uit de handen van de jonge supporter. De Engelse voetbalbond maakte pas in september bekend dat de routinier aangeklaagd werd voor zijn wangedrag.

Eerder deed ook de politie van Liverpool onderzoek naar het incident. Ronaldo kwam er toen af met een waarschuwing. Hij ging vervolgens door het stof. "Het is nooit makkelijk om op moeilijke momenten met emoties om te gaan. Desondanks moeten we altijd respectvol, geduldig en een voorbeeld voor de jeugd blijven."

De vraag is of Ronaldo daadwerkelijk last gaat hebben van de schorsing. De Portugees is clubloos nu zijn contract bij Manchester United is ontbonden. Het ziet er op dit moment niet naar uit dat hij bij een andere Premier League-club aan de slag gaat.