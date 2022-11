Bekritiseerde Manchester United-eigenaars overwegen club te verkopen

Delen via E-mail

Manchester United krijgt na zeventien jaar mogelijk een nieuwe eigenaar. De Amerikaanse familie Glazer overweegt een verkoop, laat de Engelse club dinsdagavond weten in een verklaring.

Engelse media als Sky Sports en The Athletic meldden eerder op de dag dat de Glazers de club definitief gaan verkopen. United ontkent dat een verkoop al in kannen en kruiken is.