Voormalig voetbaltalent Ihattaren gearresteerd vanwege ernstige bedreiging

Mohamed Ihattaren is dinsdag opgepakt op verdenking van een ernstige bedreiging. Dat melden De Telegraaf en het AD

Een politiewoordvoerder wil alleen aan NU.nl kwijt dat een twintigjarige Utrechter dinsdag is opgepakt vanwege een bedreiging. Bronnen dicht bij het onderzoek hebben aan De Telegraaf verteld dat het om Ihattaren gaat.

Het is niet precies duidelijk wat er is voorgevallen en wie er is bedreigd. De politie doet de komende dagen onderzoek naar een aangifte. Het is onduidelijk of Ihattaren tijdens het onderzoek in de cel moet blijven.

De twintigjarige Ihattaren zit al langer in de problemen. Het gevallen toptalent, dat in 2020 als speler van PSV in de voorselectie van het Nederlands elftal zat, maakte in de eerste weken van de voorbereiding op het nieuwe seizoen indruk bij Ajax, maar kwam vervolgens niet meer in actie.

Volgens De Telegraaf had zijn afwezigheid te maken met bedreigingen uit het criminele milieu. In september ging de auto van Ihattaren in de Utrechtse wijk in vlammen op. De politie ging toen uit van brandstichting.

Ajax besloot eerder al niet langer door te gaan met Mohamed Ihattaren. Foto: Pro Shots

Ajax ging niet langer door met Ihattaren

Ajax maakte in oktober bekend niet langer door te willen met Ihattaren. De koopoptie in het huurcontract van Ihattaren werd niet verlengd, waardoor hij aan het einde van het kalenderjaar terugkeert bij Juventus.

Oud-international Wesley Sneijder bood het talent vervolgens hulp aan, omdat hij het jammer vond dat zijn plaatsgenoot geen toekomst in Amsterdam meer had. Een week later kwam er alweer een einde aan de samenwerking tussen Sneijder en Ihattaren.

"Hij heeft wel de passie en vreugde, maar hij kan de knop nog niet omzetten. Althans, dat heb ik geconcludeerd", zei Sneijder in het televisieprogramma Veronica Offside. "Dan is het voor mij moeilijk om daarmee aan de slag te gaan."

Ihattaren trok ondertussen in bij de familie van Abdelhak Nouri, de oud-speler van Ajax die in 2017 blijvende hersenschade opliep na een hartstilstand. In De Telegraaf zei Ihattaren dat hij "niet hard genoeg" voor zichzelf was in zijn periode bij Ajax.

Ihattaren heeft nog een contract tot medio 2025 bij Juventus. Het is onduidelijk of hij nog toekomst heeft bij de Italiaanse topclub.

Aanbevolen artikelen