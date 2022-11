Ronaldo over vertrek bij United: 'Het juiste moment voor een nieuwe uitdaging'

Cristiano Ronaldo is niet rouwig om zijn vertrek bij Manchester United. De sterspeler en de Engelse club van manager Erik ten Hag besloten dinsdag om het doorlopende contract te ontbinden na een vernietigend interview van Ronaldo.

"Ik hou van Manchester United en ik hou van de fans, dat zal nooit veranderen", schrijft Ronaldo in een summiere verklaring. "Desondanks voelt dit als het juiste moment om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Ik wens het team al het succes voor de toekomst."

Het is nog niet duidelijk waar de toekomst van Ronaldo ligt. Momenteel bereidt hij zich met Portugal voor op zijn vijfde WK. Afgelopen zomer zou de vijfvoudig winnaar van de Gouden Bal bij verschillende clubs zijn aangeboden. Zijn voormalige club Sporting CP zou één van die clubs zijn, maar de voorzitter zei onlangs nog dat de club zijn salaris niet kan betalen.

Het onmiddellijke vertrek van Ronaldo bij United komt niet als een verrassing. De Portugees gaf onlangs een vernietigende interview aan de bekende Britse journalist Piers Morgan, waarin hij de vloer aanveegde met Ten Hag, de clubleiding en oud-coaches en voormalige ploeggenoten.

Zo zei Ronaldo dat hij een slechte relatie had met Ten Hag, die afgelopen zomer manager in Manchester werd na 4,5 succesvolle jaren bij Ajax. "Ik heb geen respect voor hem, omdat hij mij ook niet respecteert. Als je geen respect voor mij hebt, ga ik jou nooit respecteren."

Cristiano Ronaldo onderhield een slechte relatie met manager Erik ten Hag. Foto: Getty Images

Ronaldo weigerde in te vallen tegen 'Spurs'

Ronaldo en Ten Hag kregen het met elkaar aan de stok toen Ronaldo in oktober in de thuiswedstrijd tegen Tottenham Hotspur vlak voor het einde weigerde in te vallen. De vijfvoudig winnaar van de Gouden Bal zocht de catacomben op.

Ten Hag liet Ronaldo vervolgens buiten de selectie voor de wedstrijd erop tegen Chelsea. "Ik heb bij geen enkele club en met geen enkele trainer problemen gehad. Nu werd ik voor drie dagen geschorst. Dat vond ik heel zwaar. En daarna gaf de club me er in de pers ook nog van langs. Dat was heel teleurstellend."

Ronaldo keerde in de zomer van 2021 terug bij United nadat hij er al van 2003 tot 2009 had gespeeld. De Portugees kon niet tippen aan de successen uit zijn eerste periode. Hij speelde 55 wedstrijden, waarin hij 27 keer scoorde. In het huidige seizoen was hij slechts drie keer trefzeker voor de ploeg van Ten Hag.

Het besluit van Ronaldo en Manchester United komt twee dagen voor de eerste wedstrijd van Portugal op het WK. Dan speelt de Europees kampioen van 2016 tegen Ghana. Ronaldo is aanvoerder van de Portugezen, die nog nooit wereldkampioen werden.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Aanbevolen artikelen