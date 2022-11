Ronaldo en Manchester United per direct uit elkaar na vernietigend interview

Cristiano Ronaldo vertrekt per direct bij Manchester United, meldt de Engelse club dinsdagavond. De 37-jarige aanvaller en de club zijn 'in samenspraak' tot dit besluit gekomen. De Portugees leverde onlangs in een interview flinke kritiek op het beleid van de club en ook trainer Erik ten Hag.

Ronaldo was bezig aan zijn tweede United-periode, waarin hij onder Ten Hag geen basisspeler was. De aanvaller werd afgelopen zomer nadrukkelijk gelinkt aan een vertrek bij United, maar besloot toch te blijven.

"We bedanken Ronaldo voor zijn enorme inspanningen voor de club", schrijft United in een verklaring. "Iedereen bij Manchester United is nu gefocust om de progressie van het team onder Erik ten Hag voort te zetten. We blijven met elkaar hard werken om sportieve successen te behalen."

Ronaldo betuigt dinsdagavond in een korte verklaring zijn liefde voor de club. "Ik hou van Manchester United en ik hou van de fans, dat zal nooit veranderen. Desondanks voelt dit als het juiste moment om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Ik wens het team al het succes voor de toekomst."

De sterspeler verblijft momenteel met de nationale ploeg van Portugal in Qatar voor het WK voetbal. Portugal begint het toernooi donderdag tegen Ghana.

Ronaldo zinspeelde al op vertrek

Ronaldo werd in oktober één wedstrijd buiten de selectie gehouden door Ten Hag, nadat hij in het duel met Tottenham Hotspur had geweigerd in te vallen en daarna de kleedkamer opzocht. De vijfvoudig Gouden Bal-winnaar ontbrak ook bij de laatste twee Premier League-duels, officieel vanwege ziekte.

De aanvaller haalde onlangs in gesprek met journalist Piers Morgan hard uit naar United. Hij voelde zich niet gewaardeerd door de leiding en ook coach Ten Hag. "Ik heb geen respect voor de trainer, omdat hij mij ook niet respecteert. Als je geen respect voor mij hebt, ga ik jou nooit respecteren."

De Portugees kon het verzoek van Ten Hag om in te vallen tegen Tottenham niet waarderen. "Hij hield me uit respect voor mijn carrière op de bank tegen Manchester City maar wilde me vervolgens wel drie minuten laten invallen tegen Tottenham. Het slaat gewoon nergens op. Volgens mij deed hij het bewust."

Ronaldo was ook kritisch op het beleid van United, dat na zijn vertrek in 2013 volgens de aanvaller weinig progressie boekte. "Er is gewoon niets veranderd", zei hij over de faciliteiten. "Zoals Picasso zei: 'Soms moet je iets vernietigen om het weer te kunnen opbouwen.' Als dat begint met mijn vertrek, is dat voor mij geen enkel probleem."

Ronaldo speelde eerder tussen 2003 en 2009 voor United en keerde vorig jaar terug op Old Trafford. Hij scoorde 145 doelpunten in 346 wedstrijden voor de club. Ronaldo werd driemaal landskampioen met United (2007, 2008 en 2009) en pakte met de club in 2008 de Champions League.

United staat momenteel vijfde in de Premier League, met elf punten achterstand op koploper Arsenal. De ploeg van Ten Hag hervat het seizoen op 21 december met de League Cup-wedstrijd tegen Burnley.

