TOP Oss moet wedstrijd overspelen vanwege opstellen van geschorste speler

TOP Oss moet de gewonnen wedstrijd tegen Jong AZ (2-1) in de Keuken Kampioen Divisie overspelen. Bij de Brabanders deed op 11 november een speler mee die geschorst was. Het gaat om Toshio Lake, meldt TOP Oss op zijn site

De 21-jarige Lake was geschorst omdat hij vijf gele kaarten achter zijn naam had staan, maar dat had TOP vanwege een "administratieve fout" over het hoofd gezien. "De club kan dan ook niet anders dan zowel tegenstander Jong AZ als onze eigen supporters, sponsoren en vrijwilligers zijn excuses aanbieden."