Willem II verspeelt bij FC Dordrecht voor derde keer op rij punten

Willem II heeft voor de derde keer op rij punten laten liggen in de Keuken Kampioen Divisie. De Tilburgers speelden zondag met 2-2 gelijk bij FC Dordrecht.

Max Svensson opende al in de derde minuut de score voor Willem II. Binnen een half uur boog Dordrecht de achterstand om. Eerst kopte Samuele Longo de gelijkmaker binnen en even later benutte Aliou Baldé een penalty.