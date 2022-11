Van Gaal passeert Advocaat als Oranjebondscoach met meeste overwinningen

Advocaat, die net als Van Gaal drie termijnen bondscoach was, boekte in november 2017 in zijn 62e en laatste interland (uit tegen Roemenië) zijn 37e overwinning met Oranje. De Hagenaar passeerde daarmee Bob Glendenning op de eeuwige ranglijst. Glendenning was van 1923 tot 1940 bondscoach.

De afgelopen maanden was er discussie over het aantal gewonnen interlands van Van Gaal, en dan in het bijzonder wat betreft de WK-kwalificatiewedstrijd in november 2021 tegen Noorwegen. Door een gebroken heup zat hij tijdens die met 2-0 gewonnen interland in De Kuip niet in de dug-out maar in een skybox. De UEFA wees daarom assistent-bondscoach Danny Blind officieel aan als bondscoach.