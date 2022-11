Van Gaal kan tegen Senegal Oranje-bondscoach worden met meeste zeges ooit

Louis van Gaal kan maandag in de WK-wedstrijd in Doha tegen Senegal de bondscoach worden met de meeste zeges in totaal met Oranje. Met 37 overwinningen deelt de 71-jarige Amsterdammer het record nu met Dick Advocaat.

Advocaat, die net als Van Gaal drie termijnen bondscoach was, boekte in november 2017 in zijn 62e en laatste interland (uit tegen Roemenië) zijn 37e overwinning met Oranje. De Hagenaar passeerde daarmee Bob Glendenning, die van 1923 tot 1940 bondscoach was, op de eeuwige ranglijst.

Van Gaal evenaarde Advocaat vorige maand door Oranje naar een 1-0-zege te leiden in het Nations League-duel met België. Nu kan hij hem dus voorbijgaan. Overigens had Van Gaal minder interlands nodig voor het record dan Advocaat (62 om 58).

Mocht Oranje niet winnen van Senegal, dan heeft Van Gaal nog minimaal twee kansen: vrijdag tegen Ecuador en volgende week dinsdag in de laatste groepswedstrijd tegen gastland Qatar. Na het WK in Qatar, waarop Oranje maximaal zeven wedstrijden speelt, is de trainerscarrière van Van Gaal voorbij.

Meeste zeges als bondscoach 1. Louis van Gaal - 37 (58 interlands)

1. Dick Advocaat - 37 (62 interlands)

3. Bob Glendenning - 36 (87 interlands)

4. Marco van Basten - 35 (52 interlands)

5. Bert van Marwijk - 34 (52 interlands)

Op 7 oktober 2000 won Oranje voor het eerst onder bondscoach Louis van Gaal. Mede door twee goals van Clarence Seedorf werd Cyprus met 0-4 verslagen. Foto: ANP

Zege op Noren alsnog op naam Van Gaal

De afgelopen maanden was er discussie over het aantal gewonnen interlands van Van Gaal. En dan in het bijzonder wat betreft de WK-kwalificatiewedstrijd in november 2021 tegen Noorwegen. Door een gebroken heup zat hij tijdens die met 1-0 gewonnen interland in De Kuip niet in de dug-out maar in een skybox. De UEFA wees daarom assistent-bondscoach Danny Blind officieel aan als bondscoach.

Dit kon gewijzigd worden op verzoek van de KNVB en de bond besloot dit onlangs te doen. Van Gaal staat daardoor alsnog als bondscoach op het formulier en daardoor staat hij nu ook officieel op 37 zeges.

Nederland tegen Senegal begint maandag om 17.00 uur (Nederlandse tijd) in het Al Thumama Stadium in Doha. De Braziliaan Wilton Sampaio is de scheidsrechter.

Eerder

Aanbevolen artikelen