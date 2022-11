Heracles wint mede door curieuze goal, ook PEC en MVV maken geen fout

Delen via E-mail

Koploper Heracles Almelo heeft zaterdagavond mede dankzij een curieus doelpunt met 3-0 gewonnen van TOP Oss in de Keuken Kampioen Divisie. Ook achtervolgers PEC Zwolle en MVV Maastricht boekten een zege.

Heracles begon sterk tegen TOP Oss en kwam in de achttiende minuut op voorsprong via middenvelder Lucas Schoofs, die hard binnen kopte na een hoekschop.

Kort daarna maakte Schoofs op bijzondere wijze zijn tweede goal. Na een corner kwam de bal via een carambole op de lat, waarna keeper Thijs Jansen leek te denken dat de bal uit was. Via de hand van de wat laconiek ogende TOP-doelman kwam de bal terecht bij Schoofs, die opnieuw raak kopte.