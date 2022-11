Heracles behoudt koppositie mede door curieuze goal, VVV wint in Den Bosch

Heracles Almelo heeft zaterdagavond mede dankzij een curieus doelpunt met 3-0 gewonnen van TOP Oss in de Keuken Kampioen Divisie. Eerder op de avond won subtopper VVV-Venlo met 0-2 op bezoek bij FC Den Bosch.

Heracles begon sterk tegen TOP Oss en kwam in de achttiende minuut op voorsprong via middenvelder Lucas Schoofs, die hard binnen kopte na een hoekschop.

Kort daarna maakte Schoofs op bijzonder wijze zijn tweede goal. Na een corner kwam de bal via een carambole op de lat, waarna keeper Thijs Jansen leek te denken dat de bal uit was. Via de hand van de wat laconiek ogende TOP-doelman kwam de bal terecht bij Schoofs, die opnieuw raak kopte.

Eerder op de dag won VVV-Venlo bij FC Den Bosch met dank aan een vroege en een late goal. In de derde minuut scoorde Daan Huisman; in de 81e minuut was Sven Braken doeltreffend. VVV staat door de overwinning iets steviger in de subtop met 25 punten uit zestien wedstrijden.