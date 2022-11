Bassett keert na mislukte periodes bij Feyenoord en Fortuna Sittard terug naar VS

Cole Bassett heeft de Eredivisie na minder dan een jaar alweer achter zich gelaten. De Amerikaanse middenvelder keert na mislukte periodes bij Feyenoord en Fortuna Sittard terug naar zijn club Colorado Rapids.

Bassett werd begin dit jaar voor anderhalf seizoen gehuurd door Feyenoord. Wegens een gebrek aan perspectief in Rotterdam stapte hij in augustus over naar Fortuna, waar hij eveneens een bijrol had.