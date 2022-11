Ronaldo gaat dieper in op slechte band met Ten Hag: 'Ik voel me geprovoceerd'

Cristiano Ronaldo heeft donderdagavond opnieuw uitgehaald naar Erik ten Hag. De sterspeler van Manchester United vertelt in het tweede deel van zijn veelbesproken interview met de Britse journalist Piers Morgan dat hij werd geprovoceerd door de Nederlandse trainer.

Ronaldo vertelde in het eerste deel van het interview al dat hij geen respect heeft voor Ten Hag. De vijfvoudig Gouden Bal-winnaar gaat nu dieper in op zijn verstoorde relatie met de oud-trainer van Ajax.

"Er zijn dingen gebeurd die mensen niet weten. En ik kan niet ontkennen dat mijn relatie met de trainer niet goed is. Daar ben ik eerlijk over", zegt de 37-jarige Ronaldo in het programma Piers Morgan Uncensored.

"Hij geeft me niet het respect dat ik verdien, maar het is wat het is. Dit is waarschijnlijk de reden dat ik eerder wegliep bij de wedstrijd tegen Tottenham Hotspur."

'Het slaat gewoon nergens op'

Ronaldo weigerde tegen Tottenham een paar minuten voor tijd in te vallen en zocht al voor het eindsignaal boos de catacomben op. Ten Hag liet hem vervolgens buiten de selectie voor de wedstrijd erna tegen Chelsea.

"Hij hield me uit respect voor mijn carrière op de bank tegen Manchester City maar wilde me vervolgens wel drie minuten laten invallen tegen Tottenham. Het slaat gewoon nergens op. Volgens mij deed hij het bewust", zegt Ronaldo.

"Als iemand geblesseerd is of als ik écht nodig ben, dan wil ik wel voor vijf minuten invallen. Maar nu voelde ik me geprovoceerd. Niet alleen vanwege dat moment, maar ook door wat er allemaal aan vooraf is gegaan."

"Ik heb bij geen enkele club en met geen enkele trainer problemen gehad. Nu werd ik voor drie dagen geschorst. Dat vond ik heel zwaar. En daarna gaf de club me er in de pers ook nog van langs. Dat was heel teleurstellend."

Ronaldo lijkt door zijn pittige uitspraken - ook andere mensen bij Manchester United kregen er flink van langs - geen toekomst meer te hebben bij de club van Ten Hag. De Portugees bereidt zich momenteel met zijn land voor op het WK in Qatar.

