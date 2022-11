Invaller Antonisse schiet Jong PSV met twee fraaie goals langs Jong FC Utrecht

Invaller Jeremy Antonisse heeft Jong PSV donderdagavond drie punten bezorgd tegen Jong FC Utrecht in de Keuken Kampioen Divisie. De twintigjarige aanvaller maakte in blessuretijd de winnende goal: 2-1.

Antonisse schoot meteen na zijn invalbeurt raak via de onderkant van de lat. Het duel leek vervolgens in een gelijkspel te eindigen, maar in blessuretijd bezorgde Antonisse zijn ploeg alsnog de drie punten door een voorzet fraai af te werken.

Door de overwinning klimt Jong PSV naar de elfde plek in de Keuken Kampioen Divisie. Jong FC Utrecht blijft met slechts negen punten uit zestien duels hekkensluiter. Later op de avond nemen Jong Ajax en Jong AZ het tegen elkaar op. Het duel in Wijdewormer is om 21.00 uur begonnen.