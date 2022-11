Invaller Antonisse blinkt uit bij Jong PSV, Jong Ajax incasseert late gelijkmaker

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Invaller Jeremy Antonisse heeft Jong PSV donderdagavond drie punten bezorgd tegen Jong FC Utrecht in de Keuken Kampioen Divisie. De twintigjarige aanvaller maakte in blessuretijd de winnende goal: 2-1. Jong Ajax en Jong AZ moesten na een enerverend duel genoegen nemen met een punt: 1-1.

Na rust herpakte Jong PSV zich. De ploeg van coach Adil Ramzi kwam tot meerdere kansen, maar doelman Calvin Raatsie hield lang de nul. Antonisse viel twintig minuten voor tijd in en besliste het duel met twee goals.

Antonisse schoot meteen na zijn invalbeurt raak via de onderkant van de lat. Het duel leek in een 1-1-gelijkspel te eindigen, maar in blessuretijd bezorgde Antonisse zijn ploeg alsnog de drie punten door een voorzet fraai af te werken.