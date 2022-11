PSV sluit oefencampagne op 30 december af met wedstrijd tegen AC Milan

PSV speelt op 30 december een oefenwedstrijd tegen AC Milan. Het duel in Eindhoven is voor de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij de laatste test voor de hervatting van de Eredivisie.

AC Milan is de regerend landskampioen van Italië. De ploeg van trainer Stefano Pioli bezet momenteel de tweede plaats in de Serie A, op ruime achterstand van koploper Napoli (acht punten).

Alle activiteiten rond het duel met AC Milan staan in het teken van Oud en Nieuw. "Wat we op 30 december precies gaan doen, is nog een verrassing. Daarover vertellen we snel meer", aldus PSV. "Zeker is dat we vooruitblikken op een hopelijk succesvol 2023."