Kuijt vindt werksfeer bij ADO onveilig: 'Je weet niet wie je kan vertrouwen'

Dirk Kuijt heeft woensdag na de thuisnederlaag tegen Roda JC (0-1) opnieuw kritiek geuit op de werkomgeving bij ADO Den Haag. De geplaagde trainer baalt ervan dat vertrouwelijke informatie vaak snel uitlekt.

ADO beleefde een rumoerige week. Technisch directeur Daryl Janmaat stapte zaterdag op en een paar dagen later uitten Thomas Verheydt en Ricardo Kishna felle kritiek op de club. Ze dienden een transferverzoek in.

"Het heeft mij heel veel energie gekost en het raakt mij. Als alles wat wij doen - soms in vertrouwen - heel snel op straat ligt, weet je niet wie je kan vertrouwen. De situatie waarin we werken met spelers, trainers en staf van kantoor en directie is heel onveilig", zei Kuijt na de wedstrijd tegen Omroep West.

"Ik heb wel tegen de spelers en staf gezegd dat ik ze 100 procent vertrouw. Maar ik kan me voorstellen dat het lastig is om dat vertrouwen te hebben als je bekijkt wat er allemaal in de media verschijnt."

De thuisnederlaag tegen Roda maakte de rampweek van Kuijt en ADO compleet. "Als je deze week al zoveel energie hebt moeten geven voor randzaken, dan is dit extra pijnlijk", zei Kuijt, die vóór de wedstrijd tegen Roda ook al was ingegaan op de chaos bij ADO.

Kuijt ontkent dat er sprake is van hoge afkoopsom

In de media werd in de afgelopen dagen ook gespeculeerd over een hoge afkoopsom in het eenjarige contract van Kuijt, waardoor het voor ADO moeilijk zou zijn om de voormalige Oranje-international te ontslaan.

Kuijt ontkende dat na het verlies tegen Roda voor de camera van ESPN. "Ik doe dit niet voor het geld. Ik krijg uiteraard een goed salaris, maar er is geen enkele vorm van een afkoopsom", zei hij.

"Ik wil gewoon presteren als coach en het lijkt mij fantastisch om dat voor ADO te doen. Ik heb al meerdere malen gezegd dat ik strijdbaar ben. Uiteindelijk gaat het erom wat het beste is voor de club en de spelers. Ik zal altijd proberen alles te geven."

Door de 0-1-nederlaag tegen Roda bleef ADO op een pijnlijke zeventiende plek in de Keuken Kampioen Divisie staan.

