Haller wacht na chemotherapie nieuwe operatie vanwege tumor

Sébastien Haller moet opnieuw geopereerd worden vanwege de kwaadaardige tumor die in zijn teelbal is ontdekt. De spits van Borussia Dortmund onderging de afgelopen tijd al chemotherapie.

"We wisten dat er na de chemo verschillende mogelijkheden op tafel zouden liggen. Ik laat jullie hierbij weten dat de strijd voor mij nog niet over is. Ik zal nog een operatie moeten ondergaan om de tumor die me van het veld houdt permanent te verwijderen", schrijft Haller woensdagavond op Twitter.

Het is niet bekend of de operatie voor vertraging zorgt in het revalidatieproces van de spits. Borussia Dortmund meldt verder niks over de aanstaande medische ingreep. De Duitse club wenst Haller op Twitter wel veel kracht toe.

De tumor werd afgelopen zomer ontdekt bij de 28-jarige Haller, die toen net was overgekomen van Ajax. De vijftienvoudig international van Ivoorkust werd eind juli nog geopereerd. Hij noemde dat "de eerste stap" in zijn herstel.

Al snel werd duidelijk dat de tumor bij Haller kwaadaardig is en dat hij chemotherapie moest ondergaan. Sindsdien werkt hij aan zijn herstel. In oktober stond Haller nog op het trainingsveld van zijn oude club Ajax, terwijl hij aan zijn revalidatie werkte.

Het is niet bekend wanneer Haller zijn debuut kan maken voor Borussia Dortmund. Vorig seizoen maakte hij nog indruk bij Ajax door in 43 officiële wedstrijden 34 keer te scoren. Haller speelde eerder in zijn loopbaan voor Auxerre, FC Utrecht, Eintracht Frankfurt en West Ham United.

