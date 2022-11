ADO en Kuijt na roerige week dieper in de zorgen door pijnlijk verlies tegen Roda

Delen via E-mail

ADO Den Haag heeft woensdag het laatste competitieduel van 2022 met Roda JC verloren. Een late goal van Dylan Vente nekte de ploeg van trainer Dirk Kuijt: 0-1. ADO sluit hiermee een roerige week af, waarin Thomas Verheydt en Ricardo Kishna een transferverzoek indienden.

De twee spelers waren ontevreden over het huidige beleid bij ADO en over een verklaring van algemeen directeur Edwin Reijntjes. Die gaf onder meer aan dat vooral de spelers en staf van ADO voor betere resultaten moesten zorgen. Ook waren Verheydt en Kishna niet blij met het snelle vertrek van technisch manager Daryl Janmaat.

Kuijt posteerde het duo ondanks hun kritiek op de leiding in de basis. Aanvoerder Verheydt had in de eerste helft een mogelijkheid om de score te openen, maar Roda-doelman Moritz Nicolas keerde zijn kopbal. Ook Roda kwam tot kansen, maar een doelpunt bleef uit.