Kuijt over chaos bij ADO: 'Menig beginnend trainer was gillend weggerend'

Dirk Kuijt probeert rustig te blijven na een uiterst rumoerige week bij ADO Den Haag. De trainer zag technisch manager Daryl Janmaat onverwachts vertrekken en spelers Thomas Verheydt en Ricardo Kishna een transferverzoek indienen. Maar hij benadrukt dat hij alle vertrouwen in een succesvolle toekomst heeft.

"Ik denk dat menig beginnend trainer gillend was weggerend, maar ik heb al vaker aangegeven dat ik geen wegloper ben. Als ik m'n tanden ergens inzet, dan bijt ik me daarin vast", vertelde Kuijt woensdagavond tegen ESPN voor aanvang van ADO Den Haag-Roda JC.

Ook de spelers Verheydt en Kishna uitten hun onvrede over de gang van zaken bij de Haagse club. "Wij kunnen ons totaal niet vinden in het beleid van de club. Wij herkennen ons cluppie niet meer", zeiden de spelers bij Omroep West .

"Het heeft veel met me gedaan, maar het enthousiasmeert me ook weer", reageerde Kuijt. "De wil om hier te slagen is door de afgelopen weken alleen maar groter geworden. Ik geloof in deze club en deze spelers. Maar dat het er nog niet uit is gekomen, ben ik met iedereen eens."