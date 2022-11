Brentford-spits Toney overtreedt gokregels 232 keer, forse schorsing dreigt

De Engelse voetbalbond FA heeft Brentford-spits Ivan Toney woensdag aangeklaagd. De 26-jarige Engelsman heeft tussen 2017 en 2021 liefst 232 keer de gokreglementen van de bond overtreden.

Toney heeft tot 24 november om te reageren op de aanklacht. Zijn club Brentford bevestigt de beschuldiging van de FA. "De club is met Ivan en zijn advocaten in gesprek over deze zaak. De club gaat verder niet reageren totdat de kwestie is verholpen", laat Brentford in een verklaring weten.

Het is nog onduidelijk hoe hoog de straf voor Toney zal uitvallen. In 2020 schorste de bond Kieran Trippier en Daniel Sturridge voor respectievelijk tien weken en vier maanden, nadat de spelers de gokregels hadden overtreden. Ze hadden informatie doorgespeeld over hun aanstaande transfers naar Atlético Madrid en Sevilla.

Toney zat in september nog in de Engelse selectie bij de Nations League-duels met Italië en Duitsland. De spits zat ook in de voorselectie van het WK, maar bondscoach Gareth Southgate nam hem niet op in de definitieve selectie.

Toney speelt sinds 2020 voor Brentford en maakt dit seizoen indruk bij de huidige nummer tien van de Premier League. Hij scoorde tien keer in veertien competitieduels. De spits moet op de topscorerslijst alleen Erling Haaland (18) en Harry Kane (12) voor zich dulden.

De Premier League beleeft momenteel een winterstop vanwege het WK in Qatar. Brentford speelt de eerstvolgende wedstrijd op 26 december, thuis tegen Tottenham Hotspur.

