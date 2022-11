KNVB steunt onder voorwaarden herverkiezing Infantino als FIFA-voorzitter

De KNVB steunt de herverkiezing van Gianni Infantino als voorzitter van de FIFA, maar stelt daar wel voorwaarden aan. De Nederlandse voetbalbond wil onder meer dat criteria wat betreft mensenrechten nog beter worden vastgelegd bij de toewijzing van grote toernooien.

Het WK in Qatar, dat komende zondag begint, is zeer omstreden vanwege de mensenrechtensituatie in het land. De FIFA heeft sinds 2010, toen de WK's van 2018 en 2022 werden toegewezen aan respectievelijk Rusland en Qatar, al eisen wat betreft mensenrechten opgesteld waar landen die een WK willen organiseren aan moeten voldoen. De KNVB vindt dat de wereldvoetbalbond daar nog verder in moet gaan.

"De belangrijkste voorwaarde is dat FIFA de mensenrechtencriteria nog beter verankert in de toewijzing van toekomstige eindtoernooien", zegt Gijs de Jong, secretaris-generaal van de KNVB, tegen het ANP.

"Een andere voorwaarde is dat we graag een goede samenwerking zien tussen FIFA en de UEFA, bijvoorbeeld voor de internationale speelkalender. We hebben via de UEFA de bevestiging ontvangen dat hiervoor op belangrijke onderwerpen overeenstemming is bereikt voor de komende jaren."

De Nederlandse bond stuurde woensdag samen met België, Engeland, Wales en Zweden een brief naar Infantino, waarin de nationale bonden aangeven onder enkele voorwaarden achter diens herverkiezing te staan. Daar wordt op het FIFA-congres van 16 maart 2023 in Rwanda over gestemd.

De 52-jarige Infantino is sinds 2016 voorzitter van de wereldvoetbalbond. De geboren Zwitser volgde toen zijn landgenoot Sepp Blatter op, die onder grote druk was opgestapt vanwege een groot omkoopschandaal. Infantino werd in 2019, zonder tegenkandidaat, herkozen.

Herverkiezing Infantino lijkt een formaliteit zonder tegenkandidaat

Infantino kondigde in maart aan zich weer beschikbaar te stellen voor een termijn van vier jaar. Zijn herverkiezing lijkt een formaliteit, omdat zich weer geen tegenkandidaat heeft gemeld. Bovendien gaf een grote meerderheid van de FIFA-leden al een steunverklaring voor Infantino af.

De ethische commissie deed enkele jaren geleden onderzoek naar beschuldigingen dat Infantino een juridische zaak tegen hem in Zwitserland zou hebben beïnvloed. De voorzitter werd vanwege een gebrek aan bewijs vrijgesproken.

Infantino kreeg ook kritiek toen hij zei dat bij de bouw van de WK-stadions in Qatar 'slechts' drie arbeidsmigranten om het leven zijn gekomen. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn er honderden tot duizenden gastarbeiders overleden sinds het land het toernooi kreeg toegewezen. De FIFA-voorzitter weigert vooralsnog een compensatiefonds voor hen op te zetten.

Ook de afgelopen weken baarde Infantino opzien. Hij stuurde namens de FIFA een brief naar alle nationale bonden van de WK-landen, waarin hij ze opriep zich nu "volledig op voetbal te focussen". Ook drukte Infantino de landen op het hart niet mee te gaan in "de ideologische en politieke gevechten die in de wereld gevoerd worden". De brief volgde op statements van landen tegen de situatie in Qatar.

"We zijn het niet overal mee eens en soms wijken onze standpunten af", zegt De Jong. "Maar we erkennen dat onder Infantino op het gebied van integriteit, governance, besluitvorming en toezicht op financiën progressie is geboekt. Dat was onder Blatter wel anders. Met Infantino kiezen we daarom voor de lange termijn."

