Veiling van bal uit 'Hand van God'-wedstrijd levert nog niet gewenste bedrag op

De bal die Maradona bij het WK voetbal van 1986 in Mexico met 'de hand van God' in het doel tikte in de kwartfinale van Argentinië tegen Engeland is toch niet verkocht. Een geïnteresseerde bood in Engeland 2 miljoen pond (zo'n 2,3 miljoen euro) op de bal.

Het bedrag van 2 miljoen pond leek het winnende bod, maar kwam niet boven de minimale verkoopprijs uit. De bal is in het bezit van de Tunesische scheidsrechter Ali Bin Nasser, die de beroemde wedstrijd leidde. Hij had gehoopt op 3 miljoen pond en is nog in onderhandeling met de geïnteresseerde.

Nasser keurde destijds het doelpunt van Maradona goed. Maar in de herhaling was te zien dat de Argentijnse voetballegende de bal, een Azteca van adidas, met zijn handen achter de Engelse doelman Peter Shilton sloeg.

Argentinië won de wedstrijd met 2-1 en veroverde later ook de wereldtitel. 'Pluisje' gaf later toe dat hij het doelpunt "een beetje met het hoofd van Maradona en een beetje met de hand van God" had gemaakt.

Zes maanden geleden werd het shirt geveild dat Maradona zou hebben gedragen tijdens diezelfde wedstrijd op het WK van 1986. Het kledingstuk bracht 8,4 miljoen euro op.

Maradona, die wordt beschouwd als een van 's werelds beste voetballers ooit, stierf in november 2020 op zestigjarige leeftijd. De oud-speler van onder meer Napoli en FC Barcelona overleed aan de gevolgen van een hartstilstand.

Het shirt van Maradona leverde eerder 8,6 miljoen euro op. Foto: AFP

