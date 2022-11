Jong Ajax-trainer Heitinga verlengt contract: 'Ik ben blij met het vertrouwen'

Delen via E-mail

Jong Ajax-trainer John Heitinga heeft zijn contract bij de Amsterdamse club met twee jaar verlengd. De oud-verdediger ligt nu tot medio 2025 vast bij het beloftenelftal van Ajax.

Heitinga laat op de clubsite weten blij te zijn met het vertrouwen dat Ajax in hem uitspreekt. "Ik sta elke dag met veel plezier voor de groep talenten van Jong Ajax. De nieuwe verbintenis geeft mij de ruimte om ook mijzelf nog verder te ontwikkelen als trainer bij de club waar het voor mij allemaal begonnen is."

Heitinga doorliep de jeugdopleiding bij Ajax en speelde zeven seizoenen in de hoofdmacht. Daarna speelde de oud-verdediger bij Atlético Madrid, Everton, Fulham en Hertha BSC. Hij keerde in 2015 terug bij Ajax, maar in zijn laatste seizoen kwam hij tot slechts 49 speelminuten voor het eerste elftal.