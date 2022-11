Lewandowski mist drie duels van FC Barcelona na 'minachten van arbitrage'

De Spaanse voetbalbond heeft Robert Lewandowski woensdag voor drie wedstrijden geschorst. De spits van FC Barcelona wordt gestraft voor zijn gedrag nadat hij vorige week in de uitwedstrijd tegen Osasuna (1-2) uit het veld werd gestuurd.

De 34-jarige Lewandowski kreeg in de eerste helft van de wedstrijd twee gele kaarten. De Pool werd in de elfde minuut voor het eerst op de bon geslingerd voor vasthouden. Twintig minuten later kreeg hij voor een elleboog zijn tweede gele kaart.

Normaal gesproken wordt een speler voor één duel geschorst als hij twee keer geel krijgt, maar Lewandowski krijgt daar nog twee duels bij. Hij maakte volgens de Spaanse voetbalbond een minachtend gebaar naar de scheidsrechter toen die hem met rood van het veld stuurde.

FC Barcelona gaat nog wel in beroep tegen de schorsing. Mocht de Catalaanse club bot vangen, dan mist Lewandowski de competitiewedstrijden tegen RCD Espanyol (thuis), Atlético Madrid (uit) en Getafe (thuis). De topspits is momenteel in Qatar voor het WK, dat zondag begint. Polen zit in een poule met Argentinië, Saoedi-Arabië en Mexico.

De Spaanse voetbalbond legde ook de gestopte Gerard Piqué een schorsing op. De verdediger kreeg tegen Osasuna als wisselspeler een directe rode kaart voor commentaar op de leiding en mag vier wedstrijden niet in actie komen. Dat maakt niks meer uit, want Piqué is al profvoetballer af.

FC Barcelona gaat op dit moment aan kop in La Liga. De ploeg van trainer Xavi heeft 37 punten, twee meer dan naaste belager Real Madrid.

Eerder

Aanbevolen artikelen