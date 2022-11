Spitse geniet als centrumverdediger bij Oranje: 'Jonker daagt me steeds uit'

Sherida Spitse speelde dinsdag tegen Denemarken voor het eerst in haar lange interlandloopbaan als centrale verdediger. Bondscoach Andries Jonker zette de recordinternational daar neer omdat hij wil dat de middenvelder vaker naar voren passt. Tot tevredenheid van Spitse zelf.

Jonker had zich in de aanloop naar het oefenduel met Denemarken het hoofd gebroken over de rol van Spitse. "Sherida kan van grote afstand een geweldige pass geven. Dat is haar grootste kwaliteit, die haar onderscheidt van anderen. Maar als centrale middenvelder tegen Denemarken is dat moeilijk met steeds een vrouw in je rug. Maar als je met je gezicht vooruit staat, kan je die bal beter kwijt."

Voor Jonker was dat reden genoeg om Spitse een linie naar achteren te halen. En zo speelde de Friezin in haar 211e interland voor het eerst centraal achterin bij Nederland, naast Stefanie van der Gragt en Dominique Janssen, in een systeem met vijf verdedigers.

Het idee van Jonker slaagde in Zwolle: Spitse vond met haar gouden rechterbeen verschillende keren de sprintende aanvallers Lieke Martens en Daniëlle van de Donk. Hoogtepunt was haar pass over zeker 50 meter op Van de Donk, waaruit halverwege de eerste helft een kans voor Lineth Beerensteyn ontstond. "Een oogstrelende pass", vond Jonker. "Daarom stond ze daar."

De hoofdpersoon zelf was ook blij met haar optreden. Na 79 minuten en onder meer een vrije trap op de lat werd ze afgelost door Kika van Es. "Dit ligt me wel. Ik kom meer in mijn passing dan op het middenveld. Ik heb nu het hele spel voor me. Het ging vandaag wel lekker."

Sherida Spitse was met haar passes belangrijk voor Oranje. Foto: Pro Shots

Spitse: 'Wij zijn allebei heel direct'

Spitse schrok niet toen ze van Jonker hoorde dat ze centraal achterin zou gaan spelen. De 32-jarige aanvoerder begreep het wel toen ze de gedachte erachter hoorde. "Hij wil mijn kwaliteiten naar boven laten komen. Op het middenveld kan dat ook. Maar daar is het gewoon drukker. Nu word ik gedwongen om de bal vooruit te spelen. Dat is alleen maar goed."

Daarmee sneed Spitse een gevoelig punt aan. Jonker had recent tegen de speelster van Ajax gezegd dat ze vaker naar voren moet passen. "Ik ga daarmee aan de slag. Ik word weer uitgedaagd. Daar hou ik wel van."

Dat Spitse een enorme staat van dienst heeft opgebouwd, belet Jonker niet om kritisch op haar spel te zijn. "In een groepsbespreking kunnen zomaar twee, drie beelden van mij voorbijkomen waarbij ik denk: tja...", zegt de recordinternational.

Daar heeft Spitse trouwens geen moeite mee. "Andries is heel direct en duidelijk en dat ben ik zelf ook. Soms is het kritisch, maar ik hou daar wel van. Als speler word ik daar beter van en het team automatisch ook. Ik kan in de spiegel kijken. Wij hebben een prima band samen."

Bondscoach Andries Jonker was blij met spel van Sherida Spitse als centrale verdediger. Foto: ANP

Experiment is voor herhaling vatbaar

Jonker vindt het experiment voor herhaling vatbaar. "Sherida kan heel goed als centrale verdediger spelen. Maar dan moet je er wel bepaalde kwaliteit omheen hebben. Dat hebben we in de groep." Ook Spitse ziet er heil in. "Waarom niet? Ik kan het wel invullen. Vandaag ging het prima. Ik ben een snelle leerling. Ik wil dit heel graag doen om het team te helpen."

Voor Jonker is dat een opsteker, omdat hij met Van de Donk, Jackie Groenen, Jill Roord, Damaris Egurrola en dus Spitse een overschot aan goede middenvelders heeft. Zelf was hij opnieuw te spreken over de uitvoering van het 5-3-2-systeem, dat hij in zijn eerste maanden als bondscoach als alternatief voor het traditionele 4-3-3-systeem uitprobeerde.

"De meiden kunnen het systeem snel oppakken, op een goede manier uitvoeren en vertalen naar een goed resultaat. Het gaat een alternatief worden. Daarom ga ik ook met een goed gevoel de winterstop in. Ik voel dat ik een goede keuze heb gemaakt. Het is fijn werken met deze getalenteerde groep."

De Oranjevrouwen komen pas in februari weer bij elkaar. Dan begint de voorbereiding op het WK van volgend jaar in Australië en Nieuw-Zeeland pas echt, zegt Jonker. Het is nog niet bekend welke oefenwedstrijden Nederland dan gaat spelen. De vraag is of Spitse dan weer centraal achterin speelt.

