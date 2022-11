Beerensteyn eert overleden moeder met doelpunt: 'Dit is voor haar'

Met de vingers naar de hemel gericht bracht Lineth Beerensteyn dinsdag na haar doelpunt in de oefeninterland tegen Denemarken een eerbetoon aan haar onlangs overleden moeder. Op het veld voelde de aanvaller van de Oranjevrouwen de pijn van het grote gemis.

"Het was een bijzondere avond, maar ook een beetje pijnlijk", zei Beerensteyn na afloop van het duel in Zwolle. "Zoals iedereen weet zit ik in een zware periode. Ik heb mijn moeder verloren. Dat omschrijft 'pijnlijk' wel."

Volg nieuws over de Oranjevrouwen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Oranjevrouwen Blijf met meldingen op de hoogte

Na 55 minuten spelen volgde het hoogtepunt van de avond: Beerensteyn kapte haar tegenstander fraai uit en schoot de bal met haar linkerbeen in de verre hoek voor de 2-0. Ze drukte vervolgens haar handen tegen elkaar en stak zichtbaar geëmotioneerd haar wijsvingers de lucht in.

"Het was voor mama. Ik wilde laten zien dat het voor haar was", aldus Beerensteyn. "Het was een mooi moment. Het was ook weer mijn eerste wedstrijd in het Nederlands elftal na een lange periode. Als je dan ook nog een goaltje kan meepikken, is dat wel extra."