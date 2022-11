Verheydt en Kishna willen weg bij ADO: 'Wij herkennen ons cluppie niet terug'

"Wij kunnen ons totaal niet vinden in het beleid en het statement dat gisterenochtend door de directeur is medegedeeld. Wij herkennen ons cluppie niet meer terug", laten Verheydt en Kishna weten bij Omroep West . Het duo claimt dat er vanuit directieniveau al anderhalf jaar leugens worden verspreid.

"Wij trekken hier onze grens. Liever staand dood dan levend op de knieën. Het constant verspreiden van leugens, het gebrek aan respect richting de spelersgroep en het valse spel met het tegen elkaar opzetten binnen de organisatie is ons te veel geworden. Onze club is niet meer gezond en dat zal moeten veranderen."

Verheydt en Kishna balen daarnaast van het snelle vertrek van technisch directeur Daryl Janmaat. De oud-verdediger was slechts vijf maanden in dienst bij ADO. "Wij stonden achter hem. Hij is één van ons, ook een Haagse jongen met hart voor de club. Hoe kan het nou zijn dat hij uit het niets is opgestapt?"