Oranjevrouwen sluiten bewogen 2022 af met oefenzege op Denemarken

De Oranjevrouwen hebben de laatste wedstrijd van 2022 gewonnen. In het jaar waarin de Europees kampioen op pijnlijke wijze werd onttroond, was de ploeg van bondscoach Andries Jonker in een oefeninterland met 2-0 te sterk voor Denemarken.

Dominique Janssen opende in de 26e minuut uit een hoekschop de score in Zwolle. Aanvoerder Sherida Spitse trof niet veel later de lat uit een vrije trap. In de tweede helft werd het alsnog 2-0. Lineth Beerensteyn schoot de bal na een individuele actie in de verre hoek. Daar bleef het bij.

Een opsteker voor Oranje was ook de rentree van Lieke Martens. De linksbuiten speelde tegen Denemarken voor het eerst in bijna vier maanden een interland. In de rust werd de 140-voudig international naar de kant gehaald.

De Oranjevrouwen kennen zo een goed einde van een slecht jaar. Nederland werd afgelopen zomer op het EK in Engeland op ontluisterende wijze onttroond als Europees kampioen. In de kwartfinales ging de ploeg van toenmalig bondscoach Mark Parsons kansloos onderuit tegen Frankrijk (0-1).

Het slechtte EK kostte Parsons in augustus zijn baan. Twee weken na het ontslag van de Brit werd Jonker aangesteld als opvolger. Onder leiding van de voormalige rechterhand van Louis van Gaal keerde de lach terug bij Oranje. Nederland plaatste zich in september rechtstreeks voor het WK van volgend jaar in Australië en Nieuw-Zeeland.

Nederland komt pas in februari weer bij elkaar. Dan gaat voor Jonker pas écht de voorbereiding op het WK beginnen. Het mondiale eindtoernooi gaat op 20 juli van start. Nederland treft in de groepsfase regerend wereldkampioen Verenigde Staten, Vietnam en de winnaar van groep A uit de play-offs (Portugal, Thailand en Kameroen).

Lineth Beerensteyn brengt na haar doelpunt een eerbetoon aan haar onlangs overleden moeder. Foto: Pro Shots

Oranje oppermachtig tegen Denemarken

Met Martens en Lineth Beerensteyn als aanvallers en Sherida Spitse als verdediger in het 3-5-2-syteem kenden de Oranjevrouwen een onwennige start in het matig gevulde stadion in Zwolle. Nederland leed veel balverlies en kon geen vuist maken tegen Denemarken. Na een kopbal van de teruggekeerde Martens, die werd gekeerd, veranderde het spelbeeld volledig.

Nederland greep het initiatief en gaf dat in het vervolg niet meer uit handen. Het resulteerde na 26 minuten spelen in de 1-0. Een hoekschop van Spitse werd getoucheerd door Martens en viel op de knie van Janssen, die zonder dat ze het zelf doorhad de bal in het net legde.

Oranje ging vervolgens door met aanvallen en was een paar keer dicht bij de 2-0. Een vrije trap van Spitse van zo'n 25 meter viel op de lat en pogingen van Daniëlle van de Donk en Beerensteyn werden gepakt door de Deense keeper Lene Christensen.

Na rust, toen Martens naar de kant was gehaald, viel alsnog de 2-0. Beerensteyn kreeg in de 55e minuut de bal aan de rechterkant van het strafschopgebied, kapte haar tegenstander uit en vond met haar linkerbeen de verre hoek. Als eerbetoon aan haar vorige maand overleden moeder wees de zichtbaar ontroerde aanvaller naar de hemel.

Nederland hield ondanks wat kansen voor Denemarken stand en kan zodoende met een goed gevoel 2023 in. Dan staat voor Oranje weer een groot toernooi op het programma: het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. Een toernooi dat vooral in het teken staat van rehabilitatie na een dramatisch EK.

Lieke Martens maakte na een afwezigheid van bijna vier maanden haar rentree bij Oranje. Foto: Pro Shots

