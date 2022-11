Martens viert rentree bij Oranjevrouwen met basisplaats tegen Denemarken

Lieke Martens begint dinsdag in de basis bij de Oranjevrouwen in de oefeninterland tegen Denemarken. De linksbuiten speelt daarmee haar eerste interland voor Nederland in bijna vier maanden.

Opstelling Oranjevrouwen Van Domselaar; Wilms, Spitse, Van der Gragt, Janssen, Casparij; Groenen, Van de Donk, Pelova; Beerensteyn, Martens.

De 29-jarige Martens ontbrak donderdag in de oefeninterland tegen Costa Rica (4-0) vanwege knieklachten, maar daarvan is de 139-voudig international volledig hersteld. Zaterdag werkte ze voor het eerst de groepstraining af.

Martens komt voor het eerst sinds 17 juli uit voor het Nederlands elftal. Dat was destijds op het EK tegen Zwitserland (4-1-zege). Ze hield een voetblessure over aan het duel en moest het toernooi noodgedwongen verlaten. Nederland werd vervolgens in de kwartfinales kansloos uitgeschakeld door Frankrijk (0-1).

Als gevolg van de blessure moest Martens in september de cruciale WK-kwalificatiewedstrijd tegen IJsland aan zich voorbij laten gaan. Vorige maand kreeg ze rust van bondscoach Andries Jonker. Tegen Denemarken zal ze als als spits uitkomen in een 5-3-2-systeem, dat Jonker opnieuw probeert.

In dat spelsysteem staat Lineth Beerensteyn naast Martens. Beerensteyn moest vorige maand het trainingskamp van Oranje verlaten vanwege het overlijden van haar moeder en kwam zodoende niet in actie.

Sherida Spitse begint als een van de drie centrale verdedigers bij Oranje. Foto: Getty Images

Spitse een van de drie centrale verdedigers

Opvallend genoeg is Sherida Spitse één van de drie centrumverdedigers van Oranje in het duel met Denemarken. De aanvoerder van Oranje komt normaal gesproken als centrale middenvelder uit, maar is door Jonker een linie naar achteren geschoven.

Spitse neemt daar de plaats van Aniek Nouwen in, die opmerkelijk genoeg buiten de wedstrijdselectie is gelaten. Op het EK van afgelopen zomer was Nouwen nog basisspeler. Nouwen zal nu op de tribune moeten plaatsnemen.

Nederland-Denemarken is de laatste wedstrijd van de Oranjevrouwen in 2022. De ploeg van Jonker komt pas in februari volgend jaar weer bij elkaar. Dan werkt Nederland toe naar het WK van komende zomer in Australië en Nieuw-Zeeland.

Nederland-Denemarken begint dinsdag om 20.00 uur in het stadion van Keuken Kampioen Divisie-club PEC Zwolle. De wedstrijd staat onder leiding van de Duitse scheidsrechter Fabienne Michel. Bij Denemarken ontbreekt sterspeler Pernille Harder met een blessure.

