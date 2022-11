Feyenoord oefent in winterstop tegen Oostende, Go Ahead en FC Emmen

Feyenoord heeft dinsdag drie tegenstanders bekendgemaakt voor de oefenduels in de winterstop. De ploeg van coach Arne Slot neemt het in december op tegen Oostende, Go Ahead Eagles en FC Emmen.

Feyenoord hervat maandag 5 december de training. Op 10 december volgt de eerste oefenwedstrijd tegen het Belgische Oostende, de huidige nummer veertien van de Pro League.

De koploper van de Eredivisie speelt op 23 december tegen Go Ahead Eagles. Deze wedstrijd duurt 150 minuten, verdeeld over twee blokken. Feyenoord sluit op 28 december het kalenderjaar 2022 af met een benefietwedstrijd tegen FC Emmen in De Kuip.

Feyenoord gaat op maandag 12 december op trainingskamp naar het Portugese Lagos, waar de ploeg zich in mei al voorbereidde op de Conference League-finale van vorig seizoen. De club heeft het voornemen om dan twee vriendschappelijke duels achter gesloten deuren te spelen.

Slot moeten tijdens de winterstop drie spelers missen. Justin Bijlow (Nederland), Alireza Jahanbakhsh (Iran) en Sebastian Szymanski (Polen) zijn namelijk met hun nationale ploeg afgereisd naar het WK in Qatar.

Feyenoord is met drie punten voorsprong op naaste belagers Ajax en PSV de winterstop ingegaan. De Rotterdammers hervatten zondag 8 januari het Eredivisie-seizoen met een uitwedstrijd tegen FC Utrecht.

