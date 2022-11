Mourinho mist twee duels AS Roma na rode kaart voor uitval tegen scheidsrechter

José Mourinho mag de komende twee Serie A-wedstrijden van AS Roma niet op de bank plaatsnemen. De Portugese coach hoorde dinsdag zijn schorsing voor de rode kaart die hij afgelopen weekend kreeg.

Mourinho ging zondag in de slotfase van de thuiswedstrijd tegen Torino (1-1) zijn boekje te buiten tegen scheidsrechter Antonio Rapuano. De 59-jarige AS Roma-coach werd vervolgens met rood naar de tribune verwezen.

Nu moet 'The Special One' twee wedstrijden geschorst toekijken. Dat betekent dat Mourinho er na de winterstop niet bij is als Roma op 4 januari Bologna ontvangt. Vier dagen later ontbreekt hij ook bij de uitwedstrijd tegen AC Milan.

Het zou goed kunnen dat Rick Karsdorp tegen die tijd ook niet meer van de partij is. Mourinho haalde vorige week ongenadig uit naar de rechtsback, zonder daarbij zijn naam te noemen. Voor de goede verstaander was duidelijk dat de 27-jarige Nederlander weinig toekomst in de Italiaanse hoofdstad heeft.

AS Roma is bezig aan een aardig seizoen. De ploeg van Mourinho staat zevende in de Serie A en heeft zich geplaatst voor de tussenronde van de Europa League, waarin Red Bull Salzburg de tegenstander is.

