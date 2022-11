Deze vijftien landen komen nog in actie voor de start van het WK

In aanloop naar het WK voetbal in Qatar hebben vijftien deelnemende landen nog een oefenwedstrijd op het programma staan. Nederland is een van zeventien landen die niet meer in actie komen. Bekijk in dit overzicht welke landen nog een oefeninterland spelen.

De vriendschappelijke interlands worden op woensdag, donderdag en vrijdag gespeeld. Ghana-Zwitserland en Japan-Canada zijn de enige twee duels waarin twee WK-deelnemers elkaar treffen.

De elf andere WK-gangers die deze week nog in actie komen, zijn Kroatië, Argentinië, Duitsland, Polen, Mexico, Costa Rica, Spanje, Portugal, Kameroen, België en Servië.

Oranjes opponenten Senegal, Qatar en Ecuador spelen net als Nederland geen vriendschappelijke interland meer. Voor de ploeg van Louis van Gaal begint het WK volgende week maandag met de groepswedstrijd tegen Senegal (17.00 uur). De selectie is dinsdagochtend op het vliegtuig naar Qatar gestapt.

Woensdag 16 november:

11.00 uur: Saoedi-Arabië-Kroatië

16.30 uur: Verenigde Arabische Emiraten-Argentinië

18.00 uur: Oman-Duitsland

18.00 uur: Polen-Chili

20.30 uur: Mexico-Zweden

Donderdag 17 november:

11.00 uur: Ghana-Zwitserland

14.40 uur: Japan-Canada

15.00 uur: Irak-Costa Rica

17.00 uur: Jordanië-Spanje

19.45 uur: Portugal-Nigeria

Vrijdag 18 november:

14.00 uur: Kameroen-Panama

16.00 uur: België-Egypte

16.30 uur: Bahrein-Servië

