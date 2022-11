MVV blameert zich tegen Jong FC Utrecht, spektakel bij Jong Ajax-FC Den Bosch

MVV Maastricht heeft maandagavond in de Keuken Kampioen Divisie een even verrassende als pijnlijke 3-0-nederlaag geleden tegen hekkensluiter Jong FC Utrecht. De Limburgers zouden bij een zege zijn gestegen naar de tweede plaats. Jong Ajax-FC Den Bosch eindigde in 4-4.

Nummer drie MVV, dat jarenlang niet mee had gedaan in de bovenste regionen, maakt dit seizoen vrijwel wekelijks indruk door met verzorgd spel de zeges aaneen te rijgen.

Op bezoek bij Jong FC Utrecht kende de formatie van Maurice Verberne echter een complete offday. MVV kreeg nauwelijks een voet aan de grond en kwam na een kwartier verdiend op achterstand door een treffer van Derensili Sanches Fernandes.

Een comeback zat er geen moment in en via twee treffers van Mees Rijks liep Jong FC Utrecht na rust uit naar een ruimere marge. Door het verlies - dat nog hoger had kunnen uitvallen - blijft MVV op dertig punten steken, vier minder dan koploper Heracles Almelo. PEC Zwolle bezit 32 punten. Aan het einde van de rit promoveert de top twee naar de Eredivisie.

Uitslagen speelronde 15 Keuken Kampioen Divisie VVV-Venlo-Willem II 0-0

TOP Oss-Jong AZ 2-1

Telstar-ADO Den Haag 0-0

PEC Zwolle-FC Eindhoven 5-2

Heracles Almelo-NAC Breda 5-1

De Graafschap-Jong PSV 3-2

Roda JC Kerkrade-Helmond Sport 0-1

Almere City FC-FC Dordrecht 2-1

Jong FC Utrecht-MVV Maastricht 3-0

Jong Ajax-FC Den Bosch 4-4

Jong Ajax ziet FC Den Bosch langszij komen

In de andere wedstrijd die maandagavond werd gespeeld in de Keuken Kampioen Divisie speelden Jong Ajax en FC Den Bosch met 4-4 gelijk. Christian Rasmussen (twee), Kian Fitz-Jim en Silvano Vos scoorden voor de Amsterdammers.

Voor de bezoekers waren Nikolaj Möller (twee) en Teun van Grunsven trefzeker. Olivier Aertssen maakte een eigen doelpunt. Jong Ajax leidde een kwartier voor tijd nog met 4-2.

In de Keuken Kampioen Divisie staat er nog één speelronde op het programma voor de onderbreking vanwege het WK. Op zondag 11 december wordt de competitie hervat.

Aanbevolen artikelen