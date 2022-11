Sneijder stopt alweer met bijstaan Ihattaren: 'Hij kan de knop nog niet omzetten'

Wesley Sneijder heeft al na een week een einde gemaakt aan zijn samenwerking met Mohamed Ihattaren. De recordinternational van Oranje ziet geen basis om het toptalent nog langer de helpende hand te bieden.

Exact een week gelden ging Sneijder nog aan de slag met de twintigjarige Ihattaren, die mislukte periodes bij PSV en Ajax achter de rug heeft. In Amsterdam kwam dat mede door privéproblemen.

"Het gaat niet echt best. Het wordt een moeilijk verhaal. Ik had niet verwacht dat het zó snel zou gaan", zei de 38-jarige Sneijder maandagavond in het praatprogramma Veronica Offside.

"Hij heeft wel de passie en vreugde, maar hij kan de knop nog niet omzetten. Althans, dat heb ik geconcludeerd. Dan is het voor mij moeilijk om daarmee aan de slag te gaan."

'Voor mij is het klaar'

Ihattaren leek zijn voetballoopbaan bij Ajax afgelopen zomer nieuw leven in te blazen. De spelmaker werd fit en maakte een goede indruk in de voorbereiding, maar is inmiddels weer flink teruggevallen.

"Voor hemzelf is het heel erg vervelend. Voor mij niet. Hij doet het niet voor mij, hij moet het voor zichzelf doen", aldus Sneijder. "Misschien is het ook wel goed dat ik mezelf nu even terug heb getrokken. Voor mij is het klaar."

Ajax maakte onlangs bekend de koopoptie in het huurcontract van Ihattaren niet te lichten. Het betekent dat de geboren Utrechter terugkeert naar Juventus, de club waar hij nog een contract tot medio 2025 heeft.

