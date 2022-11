United reageert kort op interview Ronaldo: 'Onze focus ligt nu op saamhorigheid'

In het interview met The Sun van zondag haalde de 37-jarige Ronaldo uit naar onder anderen coach Erik ten Hag. "Ik heb geen respect voor hem, omdat hij mij ook niet respecteert. Als je geen respect voor mij hebt, ga ik jou nooit respecteren", zei de Portugees over de Nederlandse trainer, die sinds dit seizoen voor de groep staat bij United.

Ronaldo was ook vernietigend over oud-United-trainer Ralf Rangnick en voormalig teamgenoot Wayne Rooney. Bovendien vindt hij dat United zich niet heeft ontwikkeld sinds trainer Sir Alex Ferguson in 2013 vertrok. "Er is nul progressie. Er is gewoon niets veranderd", zei hij over de faciliteiten. "Zoals Picasso zei: 'Soms moet je iets vernietigen om het weer te kunnen opbouwen.' Als dat begint met mijn vertrek, is dat voor mij geen enkel probleem."