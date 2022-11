Martens staat voor rentree bij Oranje in duel met Denemarken, Brugts ontbreekt

Lieke Martens staat voor haar rentree bij de Oranjevrouwen. Volgens bondscoach Andries Jonker is de linksbuiten hoogstwaarschijnlijk fit genoeg om te kunnen spelen na een knieblessure. Esmee Brugts ontbreekt in de wedstrijdselectie vanwege een blessure.

Jonker moet nog bepalen of Martens tegen Denemarken in de basis begint of als invaller haar opwachting maakt. Dat is afhankelijk van een eventuele reactie van de knie van de linksbuiten op de maandagtraining. "Maar negentig minuten zit er niet in voor Lieke", zei Jonker maandag tijdens een digitaal persmoment.