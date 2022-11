Manchester United wil contract Ronaldo ontbinden na vernietigend interview

Manchester United is volgens verschillende vooraanstaande media van plan om afscheid te nemen van Cristiano Ronaldo. Aanleiding is het vernietigende interview dat de sterspeler onlangs gaf, waarin hij uithaalde naar onder anderen trainer Erik ten Hag en de clubleiding.

Volgens onder meer The Times, Sky Sports en ESPN heeft United advocaten in de arm genomen om te bekijken of Ronaldo's contract, dat tot medio 2023 loopt, ontbonden kan worden. De Portugees zou met het interview bepaalde voorschriften in zijn contract hebben overtreden.