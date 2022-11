ADO houdt voorlopig vast aan trainer Kuijt: 'We gaan niet voor paniekoplossing'

ADO Den Haag houdt voorlopig vast aan trainer Dirk Kuijt, zegt algemeen directeur Edwin Reijntjes. De positie van Kuijt ligt onder een vergrootglas vanwege de slechte resultaten van de huidige nummer zestien van de Keuken Kampioen Divisie.

ADO heeft in vijftien competitieduels slechts vijf keer gewonnen. De ploeg van Kuijt pakte in de laatste vier wedstrijden twee punten. ADO heeft één punt meer dan nummer negentien Helmond Sport. De club uit Den Haag sprak voorafgaand aan het seizoen de ambitie uit om te promoveren.

Reijntjes behoudt ondanks de teleurstellende resultaten het vertrouwen in Kuijt. "Wij houden vast aan ons ingezette beleid", zegt de directeur bij Omroep West. "Een professional als Kuijt past in onze visie. Dat er iets moet gebeuren in de staf, lijkt ons duidelijk. Alleen gaan we niet voor een paniekoplossing."