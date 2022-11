Feyenoord beloont doorgebroken Hartman met nieuw contract

Feyenoord heeft maandag een principeakkoord bereikt met Quilindschy Hartman over de verlenging van zijn contract. De jongeling zet binnenkort zijn handtekening onder een nieuwe verbintenis tot medio 2025.

De oude verbintenis van Hartman, die maandag zijn 21e verjaardag viert, liep komende zomer af. De verdediger, die afgelopen weken indruk maakte bij de winterkampioen, kwam via de jeugd van Excelsior in de jeugdopleiding van Feyenoord terecht.

In 2020 tekende Hartman zijn eerste profcontract bij Feyenoord, waarna Arne Slot hem in augustus van dit jaar met een basisplaats liet debuteren tegen RKC Waalwijk. Sindsdien speelde hij negen duels, waarin hij goed was voor één goal en één assist.

Hoogtepunt in de tot nu toe prille loopbaan van Hartman is het Europa League-duel met Lazio. Hij viel in en en leidde met een uitstekende voorzet op Santiago Giménez de winnende treffer van Feyenoord in (1-0). Zijn enige doelpunt maakte hij vorige week tegen SC Cambuur.