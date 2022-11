FC Groningen ontslaat trainer Wormuth na ruim vier maanden

FC Groningen heeft trainer Frank Wormuth maandag ontslagen. De noorderlingen presteren al het hele seizoen zwak. Wormuth was pas sinds afgelopen zomer in dienst bij de club.

"De directie van de club betreurt het zeer dat het deze ingrijpende maatregel moet nemen, maar zegt deze moeilijke beslissing te moeten nemen in het belang van FC Groningen", melden de noorderlingen op de clubsite.

FC Groningen ging zondag met 2-3 onderuit tegen Fortuna Sittard en bezet bij het ingaan van de winterstop de magere vijftiende plaats in de Eredivisie. De voorsprong op nummer zestien FC Emmen bedraagt maar één punt. Liefst acht van de veertien duels werden verloren. De spectaculaire 4-2-zege op PSV van drie weken geleden was een zeldzaam hoogtepunt in een tot nu toe belabberd seizoen.

"We hebben afgelopen winter met de volle overtuiging voor Frank gekozen als nieuwe hoofdtrainer van FC Groningen. Dit blijkt nu een grote inschattingsfout te zijn geweest, die ik mijzelf als technisch eindverantwoordelijke enorm aanreken. De afgelopen maanden is gebleken dat het hier bij en met FC Groningen geen goede match is geweest", zegt technisch directeur Mark-Jan Fledderus.

De 62-jarige Wormuth was tussen 2018 en 2022 de hoofdtrainer van Heracles Almelo, waar hij eind vorig seizoen werd ontslagen. Zijn interim-opvolger René Kolmschot kon degradatie uit de Eredivisie daarna niet voorkomen. In de seizoenen daarvoor was Heracles een stabiele Eredivisionist.

'Er is te weinig duidelijkheid en verbinding'

Al voor zijn ontslag bij Heracles was Wormuth tot een akkoord gekomen met FC Groningen, waar hij Danny Buijs opvolgde. Fledderus moet na ruim vier maanden concluderen dat de werkwijze van de oefenmeester onvoldoende is aangeslagen.

"Wij zijn van mening dat het hem niet is gelukt om voldoende draagvlak te creëren en zijn ideeën over te brengen op zijn staf en de spelersgroep. Er is te weinig duidelijkheid en verbinding. Dat zie je terug in een gebrek aan ontwikkeling van de spelersgroep, de staf en in de resultaten. De juiste voorwaarden om structureel en duurzaam succes te boeken waren in onze ogen niet aanwezig."

Wie Wormuth gaat opvolgen, is nog niet bekend. FC Groningen gaat zich beraden over de invulling van de technische staf in het tweede deel van het seizoen.

Aanbevolen artikelen