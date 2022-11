Bijlow kreeg berichtje van gepasseerde Cillessen: 'Sportief en aardig van hem'

Justin Bijlow had niet verwacht dat hij ten koste van Jasper Cillessen met Oranje naar het WK zou gaan. De Feyenoord-doelman ontving ondanks de grote teleurstelling voor Cillessen wel een berichtje van de NEC-keeper.

"Ik heb contact met hem gehad. Hij stuurde me een berichtje en dat is superaardig en sportief van hem", zei Bijlow zondag na Feyenoord-Excelsior (5-1) tegen de NOS. "In de tijd dat ik met hem bij het Nederlands elftal zat, konden we het goed met elkaar vinden."

Bijlow viel bij de vorige interlandperiode in september nog buiten de selectie van Louis van Gaal, maar is inmiddels Mark Flekken en zelfs Cillessen voorbij. De 63-voudig international van Oranje werd verrassend niet opgeroepen voor het toernooi in Qatar.

"Ook ik had niet verwacht dat Jasper er niet bij zou zitten", zei de 24-jarige Bijlow. "Maar ik maak de selectie niet, dus ik wil daar eigenlijk niet te veel over zeggen. Ik heb zelf na de teleurstelling in september keihard getraind en gelukkig zit ik erbij."

Bijlow 'klaar' om eerste keeper te zijn

Bijlow moet komende week met Ajax-keeper Remko Pasveer en Heerenveen-doelman Andries Noppert gaan uitmaken wie dit WK de eerste keuze wordt onder de lat. Het drietal meldt zich maandag bij Oranje, dat dinsdag naar Qatar vertrekt.

"Ik ben er klaar voor. Of ik eerste keeper word? Dat gaan we komende week zien", zei de Feyenoord-keeper. "Ik weet nog niets, omdat ze ons de afgelopen week nog even met rust hebben gelaten. Ik laat het op me afkomen."

Bijlow sloot de eerste seizoenshelft met Feyenoord in de Eredivisie zondag succesvol af. Door de zege op Excelsior zijn de Rotterdammers voor het eerst in zes jaar winterkampioen. De voorsprong van Feyenoord op Ajax en PSV is drie punten.

Eerder

Aanbevolen artikelen