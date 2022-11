Braziliaanse succescoach Scolari (74) zet punt achter trainerscarrière

De Braziliaan Luiz Felipe Scolari, die zijn land in 2002 als bondscoach naar de laatste wereldtitel leidde, beëindigt zijn trainerscarrière. Dat maakte hij zondag bekend na de laatste wedstrijd van zijn club Athletico Paranaense in de Braziliaanse competitie.

De 74-jarige Scolari sloot het seizoen met Athletico Paranaense af met een zege op Botafogo (3-0). Zijn ploeg verzekerde zich daardoor van een plek in de groepsfase van de Copa Libertadores, het belangrijkste toernooi voor Zuid-Amerikaanse clubs.

Na de wedstrijd kondigde Scolari het einde van zijn trainerscarrière aan. "Ik stop als trainer en benoem mijn assistent Paulo Turra tot mijn opvolger", zei Scolari, die zelf als technisch directeur van Athletico Paranaense in de voetbalwereld actief blijft.

De trainerscarrière van Scolari begon in de jaren tachtig. De Braziliaan werkte in eigen land bij topclubs als Grêmio, Palmeiras en Cruzeiro. In Europa beleefde Scolari bij de Engelse club Chelsea een avontuur, dat binnen een jaar eindigde in ontslag.

Luiz Felipe Scolari troost zijn spelers na het verlies tegen Nederland in 2014. Foto: Getty Images

Tweede periode als bondscoach eindigde in mineur

Scolari was tijdens zijn carrière bondscoach van Koeweit, Portugal en Brazilië (twee keer). Tijdens zijn eerste dienstverband leidde hij de 'Seleção' naar de vijfde wereldtitel op het WK 2002. In de aanloop naar het WK van 2014 in eigen land keerde hij terug als bondscoach.

Hij won met Brazilië in 2013 de Confederations Cup, maar het WK eindigde in een deceptie. Het gastland werd in de halve finales met 1-7 vernederd door Duitsland en verloor de wedstrijd om de derde plek tegen het Nederlands elftal met 3-0.

Als clubtrainer won Scolari de Copa Libertadores in 1995 met Grêmio en in 1999 met Palmeiras. Met Grêmio verloor hij toen in Tokio de wedstrijd om de wereldbeker voor clubs tegen Champions League-winnaar Ajax via strafschoppen.

